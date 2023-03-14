الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير اقتصادى: البنك المركزى سيتخذ إجراءات لكبح جماح التضخم

البنك المركزى
البنك المركزى

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أسباب ارتفاع معدلات التضخم، قائلًا: "إن بعض المحاصيل ارتفعت أسعارها بنسبة 30% ما تسبب في زيادة التضخم".

وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتى، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية لمواجهة التضخم، حيث تسعى الدولة لمواجهة التضخم بهدف السيطرة عليه"، معقبًا: “750 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة الـ18% ببنكي مصر والأهلي، كما شدد على ضرورة الإسراع من طرح الشركات للمستثمرين”.

وأكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري سيتخذ إجراءات لكبح جماح التضخم، لافتاً إلى أنها المرة الأولى في تاريخ مصر التي يتجاوز فيها التضخم 40% في فبراير.

وأوضح الدكتور مصطفى بدرة، أن بعض بنوك أمريكا أفلست بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن رفع أسعار الفائدة أثرت سلبيًا على بعض بنوك أمريكا.

وأشار إلى أن هناك أزمة كبيرة في تمويل الشركات الناشئة بأمريكا بعد إفلاس بنك سيليكون فالي، لافتًا إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي تدخل لحل أزمة البنوك التي أفلست في أمريكا.

 وأكد أن رفع الفائدة في أمريكا أثر سلبًا على اقتصاديات  العالم، لافتاً إلى أن مصر تأثرت أيضاً.

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