الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة ضابط شرطة ومقاول فى تصادم سيارتين بصحراوى المنيا

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

أصيب ضابط شرطة ومقاول إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، بسبب التخطي الخاطئ، وتم نقلهما لمستشفي العدوة المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام، 1738 ن ص ج، ربع نقل، 3725 ي ج ع، ملاكي، بسبب التخطي الخاطئ، بالطريق الصحراوي الغربي.

على الفور، انتقلت الأجهزة المنية حيث تبين أن الحادث أسفر عن إصابة "ط.م" 35 سنة ضابط شرطة مقيم بالجيزة، بجروح وسحجات وكدمات بالجسم، "ع.ع" 54 سنة، مقاول مقيم في محافظة أسيوط، بكسر بالساقين، وتم نقلهما إلى مستشفي العدوة المركزي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

المنيا إصابة ضابط شرطة ومقاول تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي مستشفي العدوة المركزي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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وائل لطفي

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