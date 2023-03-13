الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رئيس الليجا: قضية برشلونة الأسوأ فى تاريخ الكرة الإسبانية

خافيير تيباس
خافيير تيباس

تحدث خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لاليجا"، عن قضية الفساد المزعومة بين نادي برشلونة ونائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق.

تم توجيه تهمة الفساد بشكل رسمي من قبل القضاء الإسباني، ضد برشلونة، بسبب دفع مبالغ مادية لـ نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: "ريال مدريد اتبعت مسار ما اتبعته الرابطة، سنظهر كإدعاء خاص في الشكوى الذي قدمها مكتب المدعي العام، وسيظهر مدريد أيضًا، وهذا ضمن حقوقهم".

أضاف: "في برشلونة يسعون لتوضيح الموقف وما أقرأه وأراه يقلقني أكثر لأنني أرى أنه أقل وضوحًا وأكثر تعقيدًا، لا أعرف ما إذا كان موقف وقرار رئيس برشلونة هو الأنسب، سيعرف ذلك، لا أتذكر وقتًا كانت فيه أزمة سمعة كهذه ، ليس فقط بالنسبة لبرشلونة، ولكن أيضًا في كرة القدم لدينا في الليجا",

وأردف: "علينا أن نتحرك ونقطع الطريق بالكامل وإذا كانت هناك أطراف مذنبة، أيا كان، تتحمل المسئولية. إذا لم يكن هناك الأطراف المذنبة، فهذا أفضل للجميع".

وزاد: "ما أتذكره هو أنها أسوأ لحظة في كرة القدم الإسبانية، إنها أسوأ مشكلة لدينا، هناك بعض المدفوعات المعترف بها من قبل برشلونة نفسه.. هذا غير طبيعي، لا أحد يعتبر أنه يمكن أن يكون طبيعيا، هناك توتر يتولد وهو أمر مفهوم، أمني أخاطر بسمعة برشلونة، ولكن أيضًا بمنافستنا".

وتابع: "أشعر بالخجل لأننا ما زلنا لا نملك تفسيرًا مقنعًا، وليس لدينا أي تفسير من برشلونة، وقد مرت أيام قليلة بالفعل، لديك ضحية لا أعتبرها مناسبة لحل هذا الوضع، إذا كان لديهم هذا الوضوح بمثل هذا اليقين، كما صرح رئيس برشلونة ، فسوف يوضحون ذلك لنا جميعًا. هذا ما أتمناه، للأفضل وليس من أجل أسوأ".

وعن أزمة عدم تسجيل عقد جافي كلاعب محترف لدى رابطة الدوري الإسباني، قال:"سيكون جافي قادرًا على اللعب لأنها مشكلة في الفريق الأول أو في تسجيل الشباب، إذا كان في حالة بدنية جيدة فسيكون قادرًا على اللعب في الكلاسيكو ضد ريال مدريد في غضون أيام قليلة، سيقرر القاضي سبب استئناف برشلونة. أعتقد أن القضية واضحة جدا".

وعن باريس سان جيرمان، قال: "كل الغش المالي الذي يمارسونه لامتلاك العديد من اللاعبين لا يساعدهم في الحصول على الألقاب، لقد تخطوا اللعب النظيف مع جنسيات وهمية وقضايا أخرى.. إنه يظهر أنه في كرة القدم ليس المال فقط هو الذي يمكن أن يجعلك بطلاً. الحمد لله على كرة القدم".

وعن كيليان مبابي: "هو مختلف عن قضية باريس سا جيرمان، كنت أرغب دائمًا في رؤيته في بطولتنا، أود أن يكون مبابي في الدوري الإسباني، الفريق الوحيد هنا الذي يمكنه الوصول إلى مطالباته وقيمته الاقتصادية هي ريال مدريد".

خافيير تيباس الدوري الاسباني لا ليجا برشلونة نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية نيجريرا

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