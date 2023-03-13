الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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ماجد منير: «ميرى» قادر على تحقيق المكاسب للجماعة الصحفية

الكاتب الصحفي، ماجد
الكاتب الصحفي، ماجد منير،

أكد الكاتب الصحفي، ماجد منير، رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي، دعمه الكامل للكاتب الصحفي خالد ميري، المرشح نقيبا للصحفيين في الانتخابات التي تجرى يوم الجمعة المقبل.

وشدد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الإثنين، على أن «ميري» يملك الصفات والقدرات والخبرات التي تؤهله لقيادة مجلس النقابة.

وأضاف أن يوم الانتخابات، بمثابة عرس للجماعة الصحفية، مؤكدًا أنها دائمًا ما تُقدم صورة رائعة ومشرفة في الانتخابات.

وأشار «منير» إلى أنه يراهن على الجماعة الصحفية في المرحلة الحالية؛ لمواجهة التحديات التي تواجه المهنة أو النقابة.

وشدد «منير» على عدم إغفال الدور الكبير الذي قام به ضياء رشوان، خلال توليه النقابة في السنوات الماضية، في تقديم الدعم والخدمات للصحفيين.

وأكد أن «ميري» المرشح لنقيب الصحفيين يتمتع بتاريخ كبير في المهنية، كما أنه استطاع خلال توليه رئاسة تحرير الأخبار تحقيق قفزات كبيرة في أداء الجريدة، وهو ما يشهد به الجميع خاصة فيما يخص المحتوى الصحفي.

كما أكد أن «ميري» يتمتع بصفات تجعله قادرًا على التفاوض لتحقيق العديد من المكاسب للجماعة الصحفية، مشيرًا إلى أنه يملك السمات التي تؤهله لطرح القضايا ووضع الحلول لها ومواجهة المشكلات بهدوء كبير؛ مما يجعله أيضا قادرًا على تحقيق مكاسب للجماعة الصحفية.

وشدد «منير» على أن «ميري» بذل جهودا مُضنية للحصول على زيادة كبيرة في بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، لافتًا إلى أن المهنة تحتاج لنقيب يملك السمات والقدرات للتحدث عن المهنة، و«ميري» قادر على ذلك وتتوافر في شخصيته.

وأكد أن الجمعية العمومية والجماعة الصحفية، تملكان الوعي والقدرة على انتخاب مجلس نقابة يستطيع تحقيق طموحات وآمال الجماعة الصحفية.

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