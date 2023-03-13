الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل اقتصادى: انهيار «سيليكون فالى» بداية أزمة وارتفاع عالمى فى الأسعار

بنك سيليكون
بنك سيليكون

قال الدكتور أنور القاسم، المحلل الاقتصادي الدولي، إنه لا يمكن أن يتم عزل البنوك المركزية في الشرق الأوسط عن تداعيات الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أن التوقعات تؤكد أن هناك تداعيات سلبية ستؤثر على البنوك الخليجية، ولا بد من تسهيل الإقراض للبنوك بفوائد منخفضة.

وأضاف القاسم خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج على مسؤوليتي، للإعلامي أحمد موسى، أن الاقتصاد العالمي تأثر بتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وانهيار بنك سيليكون سيكون بمثابة البداية لأزمة جديدة في الأسعار عالميًا خاصة الطاقة، وسيكون مدمرًا على جميع الاقتصاديات.

وأغلقت جهات الرقابة الأمريكية مصرف "سيليكون فالي" بعد انهياره وفشله في تعويض الخسائر المالية، إلى جانب عجزه عن تلبية عمليات سحب الأموال المفاجئة التي قام بها عملاؤه، ما أدى إلى إعلان إفلاسه رسميًا الجمعة الماضية، ليصبح تحت سيطرة المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة.

ويعد هذا أكبر انهيار لمصرف أمريكي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي اندلعت شرارتها مع إفلاس مصرف "ليمان براذرز".

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