اقتصادي: ما يحدث فى بنوك أمريكا يذكرنا بأزمة الرهن العقاري عام 2008

قال الدكتور أنور القاسم، المحلل الاقتصادي، إن ما يحدث الآن في أداء البورصات الأمريكية وإفلاس عدد من البنوك يعود بالأذهان إلى أزمة 2008، المتعلقة بالرهن العقاري.

وأضاف القاسم خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن القرارات التي قام بها البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة لأكثر من مرة، كان له أثر سلبي على أداء البورصات والبنوك الأمريكية.

وأوضح أن أمريكا تعاني من ارتفاع نسبة تضخم هى الأعلى خلال الـ40 عاما الماضية، لافتاً إلى أن بنك سيليكون فالي عجز عن تحصيل 2.5 مليار دولار، الأمر الذي تسبب في إفلاسه.

وأشار إلى أن مسؤولي الفيدرالي الأمريكي والرئيس جو بايدن تدخلوا من أجل إنقاذ الاقتصاد الأمريكي، كما أن ما يحدث في بنوك أمريكا هو أمر مفاجئ وكارثي.

ونوه القاسم بأن رفع الفائدة منع العديد من الأشخاص من الحصول على القروض، وتمويل المشروعات الصغيرة، مما أدى إلى انهيار البنوك والبورصة الأمريكية، كما أن البنك الفيدرالي الأمريكي يساعد حاليا البنوك للوصول إلى سيولة لحل الأزمة.