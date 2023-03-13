علاء ثابت: هذه مطالبنا من الجمعية العمومية للصحفيين

كشف الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، عن مطالبه من الجمعية العمومية للصحفيين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأثنين، إنه يطالب الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أن تكون حاضرة ليوم الانتخابات الخاصة بنقابة الصحفيين يوم الجمعة المقبل لأنه عرس نتقابل كلنا، فهو يوم عيد لنا، حيث نجتمع ويكون هناك روح جيدة للغاية، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لديها وعى.

وأوضح أن خالد ميرى خبرة نقابية كبيرة للغاية وعمل في كافة اللجان وشارك في صياغة عدد كبير من القوانين التي تخص الصحافة، فهو شخصية متوازنة وجيدة لم اختلف معه في النقابة على الإطلاق وأدى دور كبير للغاية وأتمنى له التوفيق يوم الجمعة المقبل، معقبا: “سنؤدى دورنا النقابى ونختار مجلسنا بعناية شديدة وسنرسل رسالة مهمة أننا قادرين على أن نختار بعناية كبيرة”.