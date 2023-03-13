الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار الأمن الأمريكى: واشنطن ترغب فى علاقة «تنافس لا صراع» مع الصين

بايدن
بايدن

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن بلاده تريد أن تكون علاقتنا مع الصين "تنافس" لا "صراع"، وقال سوليفان أن الرئيس الأمريكي بايدن سيتواصل مع الرئيس الصيني قريبا، وكذلك سينسق مع بريطانيا الخطوات بخصوص أزمة البنوك.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلي أن الولايات المتحدة كانت علي تواصل مع السعودية خلال محادثاتها مع إيران.

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تليفزيونيا بعنوان "أمريكا تحذر الصين من إرسال (عتاد فتاك) لروسيا".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الصين لم تتخذ أي خطوة لتقديم «عتاد فتاك» إلى روسيا لاستخدامه في عمليتها العسكرية بأوكرانيا، فيما أوضحت الولايات المتحدة أن أي خطوات من هذا القبيل ستكون لها عواقب وخيمة وفق وكالة «رويترز».

وقال سوليفان لشبكة «إيه.بي.سي»: من حق بكين المضي قدما في تقديم مساعدات عسكرية لكن سيكلفها ذلك غاليًا، لتأتي تحذيرات من قبل مسئولين أمريكيين للصين من العواقب المحتملة.

قال البيت الأبيض، في بيان له، الاثنين، إنهم قاموا بتشجيع الصين على التواصل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 

وأضاف البيت الأبيض أن الاتفاق بين السعودية وإيران إيجابي وجيد؛ لتخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط. 

أعلن البيت الأبيض، في بيان له، الجمعة، عن ترحيبه بالاتفاق السعودي الإيراني، مؤكدًا: "نرحب بأية مساعى لإنهاء الحرب في اليمن"، وفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز". 

وصدر بيان ثلاثي مشترك بين المملكة العربية السعودية وإيران والصين، أعلنوا فيه التوصل لاتفاق بين الرياض وطهران يشمل الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ويشمل الاتفاق إعادة فتح سفارتي السعودية وإيران لدى البلدين وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، مع التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

واتفقت السعودية وإيران على عقد وزيري الخارجية في البلدين اجتماعًا لتفعيل ذلك، وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة لا ترى مؤشرًا لتدخل عسكري روسي في مولدوفا، إلا أنها تحاول زعزعة الاستقرار هناك. 

وأكد البيت الأبيض، في بيان له نقلته قناة "العربية نيوز"، أن روسيا تحاول إضعاف الحكومة في مولدوفا وإدخال موالين لها، وأضاف أن أمريكا ستفرض عقوبات على الموالين لسياسات روسيا بإضعاف حكومة مولدوفا. 

ووصف البيت الأبيض، القصف الصاروخي الروسي للأراضي الأوكرانيا بأنها "شرسة وغير مبررة".

وأعلنت روسيا أنّها شنت قصفاً مكثّفًا على أوكرانيا، ردًّا على تسلل عناصر أوكرانية وصفتهم بـ"المخربين" لأراضيها.

ووصف البيت الأبيض، القصف الصاروخي الروسي للأراضي الأوكرانيا بأنها "شرسة وغير مبررة".

أمريكا الصين السعودية جاك سولفان القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

مجلس الدولة: قبول دعوى طالبة لنقلها من تربية طنطا إلى تمريض القاهرة

مَن هو إبراهيم بودربالة رئيس النواب التونسى الجديد؟

إندبندنت: BBC تواجه ضغوطًا شديدة بعد أزمة لينكر واحتمالات بفقدان الدعم

مستشار الأمن الأمريكى: واشنطن ترغب فى علاقة «تنافس لا صراع» مع الصين

مؤلف «مذكرات زوج»: المسلسل يناقش المشاكل الزوجية بنظرة معاصرة

«رفضه النقيب».. تفاصيل محضر اجتماع الجمعية العمومية للمهندسين (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟