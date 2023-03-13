الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محمود فخر الدين: العاصمة الإدارية تأكيد لقدرة المصري على فعل المستحيل

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

قال الدكتور محمود فخر الدين حسن، مدير الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن العاصمة الإدارية الجديدة رسالة مصرية للعالم تؤكد قدرة مصر على إنجاز أي تحدي تعلن عنه.

العاصمة الإدارية الجديدة 

وأكد “فخر الدين” خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن العزيمة المصرية قادرة على فعل المستحيل.

الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف أنه يتم نقل موظفي الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة منذ ما يقرب من عامين، مشيراً إلى أن هناك عدة محاور هامة في ملف العاصمة الإدارية الجديدة، أهمها محور البنية التكنولوجية والشبكات والأجهزة وتأمين الشبكات، والهدف من ذلك هو تأمين اتصال الجهات الحكومية ببعضها.

محمود فخر الدين حسن الحياة اليوم الحياة العاصمة الإدارية الجديدة التخطيط بوزارة الاتصالات

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