ضبط منصة تليفزيونية لفك شفرات القنوات الفضائية في الغربية

تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص لإدارته منظومة بث تلفزيوني وتقديم خدمات الإنترنت بدون ترخيص بالغربية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى سلكية ولاسلكية بنطاق محافظة الغربية، وكذا محل لبيع مستلزمات كسر الشفرة حيث تقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بشفرة خاصة به من خلال تردد "محدد" نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المعنية المختصة .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف مقر الشبكة والمحل المشار إليهما وتم ضبط ("مالك الشبكة" – مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية).

وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (2 وحدة معالجة مركزية – 76 جهازا لاستقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة - المستلزمات والأدوات والعدد الخاصة بالبث التلفزيوني وتوزيع خدمات الإنترنت)، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب تلك المخالفات بقصد التربح المادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.