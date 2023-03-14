قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهرى فى تاريخها مطلع 2023

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن رؤية القيادة السياسية صائبة من أجل تطوير قناة السويس وافتتاح قناة السويس الجديدة، لافتاً إلى أن الخدمة التي تقدمها القناة للملاحة الدولية خدمة متميزة.

وأضاف أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن قناة السويس تتحمل أن يمر بها عدد كبير من السفن وبحمولات كبيرة، لافتاً إلى أنها شهدت عبور 107 سفن، كأعلى معدل عبور يومي في تاريخها، وهو ما يعكس صحة رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح قناة السويس الجديدة، من أجل زيادة معدلات عبور السفن بالقناة وزيادة حمولة السفن التي تمر بها.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بصفة دورية أرقام قناة السويس، معقبًا: "نقدم خدمات صيانة وإصلاح السفن أثناء عبورها في الممر الملاحي".

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن قناة السويس حققت أعلى عائد شهري في تاريخها بنحو 23 مليار جنيه في يناير 2023، مقابل 18.2 مليار جنيه فى شهر ديسمبر 2022، بينما كانت عائدات القناة قد بلغت 8.5 مليار جنيه في يناير 2022، بنسبة ارتفاع 170.5%.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء إلى أن عائدات قناة السويس بلغت 113.6 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي 2022/2023، حيث سجلت العائدات ارتفاعات شهرية من 13.3 مليار جنيه في شهر يوليو 2022 لـ14.2 مليار جنيه فى أغسطس 2022، و13.3 مليار جنيه فى سبتمبر 2022، و14.3 مليار جنيه في أكتوبر 2022، و17.3 مليار جنيه فى نوفمبر 2022، و18.2 مليار جنيه فى شهر ديسمبر 2022، و23 مليار جنيه فى يناير 2023.