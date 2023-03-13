مؤلفة «علاقة مشروعة»: سعيدة بالتعاون مع «المتحدة» لما تقدمه من أعمال هادفة

قالت سماح الحريري، مؤلفة مسلسل "علاقة مشروعة"، إنها كانت حريصة كل الحرص على تأليف حالة درامية مختلفة، وما كانت تحلم به أن تحقق في هذا العمل الذي يتناول قضية اجتماعية بها قدر كبير من الرومانسية.

"علاقة مشروعة"

وأكدت سماح الحريري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها سعيدة بالعمل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خاصة وأن هذا المسلسل بداية التعاون مع هذا الكيان الإعلامي والفني الكبير.

وأضافت في حديثها، أن الشركة المتحدة تقدم كل عام مائدة من الأعمال الفنية المتنوعة الهادفة التي تتماشى مع جميع الأذواق وشرائح المجتمع، معبرة:"الشركة بتقدم محتوى محترم مناسب للأسرة كلها ومحافظ على الثقافة والتقاليد المجتمعية".

"الاختيار"

وأشارت إلى أنها كانت متعاونة مع الفنان ياسر جلال في فكرة العمل منذ البداية، ولكن اضطر الفنان ياسر جلال المشاركة في مسلسل الاختيار، معبرة: "استنيت ياسر جلال لما انتهى من الاختيار لأنه معايا من بداية التجربة".