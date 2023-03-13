رئيس جامعة سوهاج يشهد ختام المهرجان الرياضي الرابع للألعاب الفردية والجماعية

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، حفل ختام المهرجان الرياضي الرابع للألعاب الفردية والجماعية، والذى نظمته إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، وصبري محمد مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بإدارات رعاية الشباب.

فى بداية كلمته، هنأ د.مصطفي عبد الخالق، الطلاب الفائزين وجميع المشاركين بالمهرجان على ماقدموه من مستوي رياضي متميز، اتسم باللياقة البدنية والأداء المهاري المحترف، مؤكداً على استمرار الدعم والرعاية الذى توفره إدارة الجامعة لتنمية مهاراتهم وإمكانياتهم، وتأهيلهم للمشاركة فى البطولات والفعاليات الخارجية، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق فى حياتهم الدراسية والعملية، ومقدماََ الشكر لكل القائمين على تنظيم الفعاليات والأنشطة الطلابية بإدارات رعاية الشباب، لما يبذلوه من مجهودات متواصلة على مدار العام.

من جهته، قال الدكتور عبدالناصر يس، أن المهرجان الرياضي الرابع للألعاب الفردية والجماعية استمر على مدار يومين بمشاركة ٤٢٤ طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة، وقد تضمن عدد متنوع من الألعاب الرياضية التى تتناسب مع ميول رغبات المشاركين، ومنها ألعاب فردية مثل تنس الطاولة، والعدو ١٠٠ متر، وألعاب جماعية مثل خماسي كرة القدم، كرة السلة، والكرة الطائرة الشاطئية، موضحاً أنه فى بطولة كرة القدم الخماسي (طلبة)، تم تكريم فريق كلية التربية الرياضية لفوزه بالمركز الأول، وفريق كلية التمريض لحصوله على المركز الثاني، وفريق كلية الطب البشري لفوزه بالمركز الثالث، كما تم تكريم فريق طالبات كلية التربية الرياضية لفوزهم بالمركز الأول، وفريق طالبات المدينة الجامعية لحصولهم على المركز الثاني، وأيضاً فريق كلية الحقوق لحصولهم على المركز الثالث.

وقال صبري محمد، أنه تم تكريم الطلاب الفائزين فى ألعاب القوي ١٠٠ متر عدو (طالبات)، حيث فازت بالمركز الأول الطالبة آية صبري بكلية التربية الرياضية، والمركز الثاني الطالبة رحمة أحمد بكلية التكنولوجيا والتعليم، وبالمركز الثالث الطالبة أسماء أحمد بكلية الحقوق، وبالنسبة (للطلبة) حصل الطالب علي حسني بكلية الحقوق على المركز الأول، وحصل على المركز الثاني الطالب محمد شعراوي بكلية الصيدلة، كما حصل الطالب علي يحيي بكلية الزراعة على المركز الثالث، مشيراً إلى أنه تم تكريم الفائزين فى بطولة تنس الطاولة (طلبة)، حيث فاز بالمركز الأول الطالب مايكل ميشيل بكلية الطب البشري، وفاز بالمركز الثاني الطالب محمد محمود بكلية التكنولوجيا والتعليم، أما المركز الثالث فحصل عليه الطالب عبدالله السيد بكلية التربية الرياضية.

وأضاف نشأت عباس، أنه فى بطولة تنس الطاولة (طالبات)، تم تكريم كلا من الطالبة آية محمود بكلية الآداب لحصولها على المركز الأول، والطالبة إيمان ماهر بكلية التربية لفوزها بالمركز الثاني، أما المركز الثالث فحصلت عليه الطالبة آية خالد بكلية الصيدلة، لافتاً إلى أنه فى بطولة الكرة الطائرة الشاطئية (طلبة)، تم تكريم فريق كلية التربية الرياضية لفوزه بالمركز الأول، وفريق كلية التكنولوجيا والتعليم لفوزه بالمركز الثاني، وفريق كلية التربية لحصوله على المركز الثالث، وبالنسبة لفرق (الطالبات)، فقد فاز فريق كلية التربية بالمركز الأول، وحصد فريق كلية التربية الرياضية المركز الثاني، كما فاز بالمركز الثالث فريق طالبات المدن الجامعية.

وقال الخطيب محمد أخصائي رياضي بالإدارة، أنه تم تكريم الفرق الفائزة فى بطولة كرة السلة (طالبات)، فقد فاز فريق كلية الزراعة بالمركز الأول، وفاز فريق كلية التربية الرياضية بالمركز الثاني، أما المركز الثالث حصل عليه فريق كلية التربية، وكذلك تم تكريم الفرق الفائزة فى بطولة السلة (طلبة)، حيث فاز فريق كلية التكنولوجيا والتعليم بالمركز الأول، وفاز فريق كلية التربية الرياضية بالمركز الثاني، كما حصل فريق كلية العلوم على المركز الثالث.،