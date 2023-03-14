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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 14-3-2023

أدعية الصباح
أدعية الصباح

زاد البحث عن أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 14-3-2023 وذلك منذ بداية شهر شعبان المبارك استعدادا وتدريبا للنفس على الفوز في شهر رمضان بالرحمة والمغفرة والعتق من النار ومضاعفة ثواب العبادات والطاعات خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 14-3-2023

وردت في أمهات الكتب أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 14-3-2023 عن السلف الصالح والتابعين والتي يلجأ إليها الكثيرين من الراغبين في الفوز بالجنة والنجاة من النار وهى كما يلي:-

اللهم إني أستودعك حياتي خيرها وشرها .. اللهم اجعل حياتي القادمة كلها رضا و سعادة وتوفيق.. اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك ومن عزمي إلى عزمك ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك .. اللهم اجعلني أسعد خلقك و تولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني وأصرف عني شر ما صنعت.

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«اللهمَّ إنِّى أتوب إليك».. أفضل أدعية التوبة قبل قدوم شهر رمضان الكريم

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أدعية استقبال شهر رمضان 2023 ودعاء رؤية الهلال عند ولادته


اللهم افتح لدعائنا أبوابك ويسر لنا أسبابك وأصرف عنا عذابك .. اللهم تثقل بنا أرضا ولا تكره بنا عبدا .. اللهم نسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك.. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بحبك .. اللهم أرحنا من هموم الدنيا وأرزقنا التوفيق في جميع أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

باسمك اللهم نبدأ يومنا راجين رحمتك .. متوكلين عليك متبرئين من حولنا وقوتنا ملتجئين إلى حولك وقوتك .. ربي إني أسألك بعظمتك أن لا تجعل للحزن مكانا في قلوبنا .. وإن ضاقت بنا الأحوال يوما وسعها لنا برحمتك يا كريم.. اللهم طهر قلوبنا من الهم والحزن وافتح لنا أبواب السعادة والأمل.

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أدعية استقبال شهر رمضان 2023 مكتوبة وكيفية استقباله

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«اللهمَّ إنِّى أتوب إليك».. أفضل أدعية التوبة قبل قدوم شهر رمضان الكريم

اللهم يا رازق السائلين .. يا راحم المساكين .. يا ذا القوة المتين .. يا خير الناصرين.. يا ولي المؤمنين .. يا غياث المستغيثين.. إياك نعبد واياك نستعين.. اللهم إني كان رزقي في السماء فأنزله.. وإن كان في الأرض فأخرجه.. وإن كان بعيدا فقربه.. وإن كان قريبا فيسره.. وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.

اللهم مع صلاة الفجر.. افتح لنا أبواب .. ويسر لنا أسبابك.. وسهل لنا كل صعب.. ويسر لنا كل صعب.. اللهم لا تحرمني من لذة صلاة الفجر في وقتها.. و أعني على قيامها دائما .. يارب مع صلاة الفجر اللهم أرح قلبي وهون علي واسقني صبرا.

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وائل لطفي

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