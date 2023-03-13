خالد ميري: عشت كل مشكلات الصحفيين ولا توجد أولوية لملف على آخر

قال الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه تقدم للترشح نقيبا من أجل مطالب الزملاء التي سمعها في جميع جولاته الانتخابية.

وأضاف ميري، خلال استضافته مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز": “عشت في مجلس النقابة 12 عاما، ترشحت للمرة الأولى في 2003، وفي 2011 شرفتني الجمعية العمومية وفزت في الانتخابات، وفي 2015 و2019 حصدت أعلى الأصوات”.

وتابع: “خلال 12 عاما في مجلس النقابة عشت جميع الملفات، وأعرف أن لدينا مشكلات صعبة ومتراكمة، ولدي رؤية للعمل على أغلب هذه المشكلات، وما لم نتمكن من إنجازه بالكامل، على الأقل سنقطع فيه خطوة إيجابية للأمام، فنقابة الصحفيين مهنية، ومهمتها خدمة مهنة الصحافة التي أعمل بها منذ 33 عاما، وأنا أيضا أمين عام اتحاد الصحفيين العرب للدورة الثانية، فأعرف جيدا مشكلات الصحفيين”.

ولفت ميري إلى أنه بعد كورونا والحرب الأوكرانية، واجهت الصحافة أزمة ارتفاع التكاليف بشكل يهدد صحفا كثيرة، ودوري أن أدافع عن زميلي الصحفي، وأوفر له بيئة العمل المناسبة، وأحافظ له على الجريدة التي يعمل بها.

وأكمل: “من أجل ذلك لدي رؤية في أن تكون النقابة تقدم خدمات حقيقية، وهي نقابة رأي يجب أن تحمي كرامة الصحفي وتحمي حريته وتساعده للعمل في الشارع ومع مصادره باحترام، تماما كما هو مكتوب خلف كارنيه النقابة”.

وأكد أنه لا يمكن أن تكون هناك أولوية لملف على حساب ملف، فلا يمكن تقديم ملف الخدمات على الحريات، هذا ليس وقت شعارات، وجزء رئيسي من النجاح في هذه الملفات فتح قنوات رئيسية للتعامل مع الدولة.