الثلاثاء 14 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد حجازي: زيارة رئيسة وزراء الدنمارك لمصر ستعود بالخير قريباً

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة رئيسة وزراء الدنمارك "ميتا فريركسن" سيكون لها الكثير من الدلائل الإيجابية، لافتا إلى أن مصر بحاجة ملحة الآن إلى التشاور مع الجانب الأوروبي خاصة في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية التي أثرت على جميع دول العالم.

الهجرة الأوروبية 

وأكد السفير محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه خلال هذه الزيارة تم تناول الكثير من القضايا المحلية والدولية مثل قضايا حقوق الإنسان والحديث عن ملف الهجرة، خاصة وأن الدول الأوروبية مهتمة بصورة كبيرة بملف الهجرة غير المشروعة لما يسببه هذا السلوك من خطر كبير على القومية الأوروبية بالكامل.

ملف سد النهضة 

وأضاف في حديثه، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على فتح ملف سد النهضة مع كافة اللقاءات الأوروبية، حيث يدعو الرئيس إلى وجود قانون دولي يلزم أثيوبيا عدم التعرض لحصة مصر والسودان المائية، بعد فشل المفاوضات المصرية الأثيوبية على مدار الـ 10 سنوات الماضية.

محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الاسبق الحياة اليوم الحياة العلاقات المصرية الدنماركية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

وزير الخارجية مُحذرًا إثيوبيا من أضرار الملء الرابع:«سنتحرك سريعًا»

رانيا يعقوب: سياسة رفع الفائدة أثرت سلبًا على القطاع المصرفي الأمريكي

خبير: البنوك الأمريكية الصغرى ستشهد مزيدًا من عمليات الاندماج والاستحواذ قريبًا

«حياة كريمة» تحتفل بنجاح مبادرة التعليم في القليوبية

سحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

زاهى حواس: لا يوجد فى الآثار والتاريخ أى ذكر للأنبياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟