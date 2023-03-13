محمد حجازي: زيارة رئيسة وزراء الدنمارك لمصر ستعود بالخير قريباً

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة رئيسة وزراء الدنمارك "ميتا فريركسن" سيكون لها الكثير من الدلائل الإيجابية، لافتا إلى أن مصر بحاجة ملحة الآن إلى التشاور مع الجانب الأوروبي خاصة في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية التي أثرت على جميع دول العالم.

الهجرة الأوروبية

وأكد السفير محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه خلال هذه الزيارة تم تناول الكثير من القضايا المحلية والدولية مثل قضايا حقوق الإنسان والحديث عن ملف الهجرة، خاصة وأن الدول الأوروبية مهتمة بصورة كبيرة بملف الهجرة غير المشروعة لما يسببه هذا السلوك من خطر كبير على القومية الأوروبية بالكامل.

ملف سد النهضة

وأضاف في حديثه، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على فتح ملف سد النهضة مع كافة اللقاءات الأوروبية، حيث يدعو الرئيس إلى وجود قانون دولي يلزم أثيوبيا عدم التعرض لحصة مصر والسودان المائية، بعد فشل المفاوضات المصرية الأثيوبية على مدار الـ 10 سنوات الماضية.