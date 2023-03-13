البنك التجاري الدولي يكشف مفاجأة عن تأثير إفلاس بنك أمريكي على مصر

كشف شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، تداعيات إفلاس بنك سيليكون فالي بالولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: "إنه لا علاقة للبنوك المصرية بما يحدث في أمريكا من إفلاس البنك".

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن بنك سيليكون لم يدرك المخاطر بشكل صحيح وتعرض لمشكلة في السيولة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك جلسات استماع في الكونجرس الأمريكي للوقوف على أسباب الإفلاس.

وأكد أن مصر لديها نظام مصرفي منضبط، معقبًا: "لدينا بنك مركزي به جودة مرتفعة في الرقابة على البنوك".

وأشار إلى أنه من الخطأ أن يعمل بنك مع قطاع واحد فقط ولا يصح أن يتم تركيز الودائع مع أفراد محددة، لافتًا إلى أن هذه الأخطاء وقع فيها بنك سيليكون فالي الأمريكي.

بيان البنك المركزي المصري

ومن جانبه، أكد البنك المركزي المصري، في بيان خاص له، أنه لا تداعيات سلبية على القطاع المالي المصري على خلفية إفلاس مصرف "سيليكون فالي" الأمريكي.

وأوضح المركزي المصري أن ذلك يعود إلى أن المصارف المصرية لا تمتلك أي ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية لدى "سيليكون فالي" المتخصص في تمويل الشركات التكنولوجية والناشئة.