5 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة لشخص بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سعيد سرحان رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن غيابيا 5 سنوات، ما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بعاهة مستديمة وإصابة المجني عليه "ا.خ م"، مستخدما آلة حادة ماسورة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، وسكرتير محكمة الجنايات وليد محب.

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 29941 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه وإصابته، ونقله الي أحدي المستشفيات لتلقي العلاج بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان ، أنه علي اثر خلافات فيما بين المجني عليه " ا.خ.خ" عاطل وبين المتهم " ا.ع.ع" عاطل، قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب محدثا إصابته مستخدما اله حادة ماسورة مما تخلف لدي المجني عليه عاهة مستديمة بالكاحل الأيسر والركبة بنسبة 15%.

تحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة حيث ثبت من توقيع الكشف الطبي على المجني عليه أن درجة العجز الناشئ عن الإصابة حوالي 15% وان المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون لذلك أمرت بإحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.