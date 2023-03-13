الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 9 أشخاص فى حادث مرورى بطريق الإسماعيلية الصحراوى

حادث مروري
حادث مروري

شهد طريق الإسماعيلية الصحراوي، حادثًا مروريًا أسفر عن إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بالرصيف، وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سياره ملاكى بالرصيف طريق الإسماعيلية الصحراوى، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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