الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد ميرى: «أعتبر كل الملفات الخاصة بالصحفيين تحديًا»

خالد ميري
خالد ميري

أكد الكاتب الصحفي، خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين، أن هناك مؤشرات إيجابية من الحكومة فيما يخص مطالب الصحفيين حول التعديلات التشريعية.

وقال «ميري» خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، نسعى لاستعادة دور النقابة في تقديم الخدمات لأعضائها وتوفير القدر الكافي من الحماية لكرامة وحرية الصحفي، الأمر الذي يُسهل أداء دوره في الشارع ومع مصادره بكل احترام" مؤكدًا: "كل الملفات الخاصة بالصحفيين أعتبرها تحديًا".

وتابع:" نستعد لتفاوض عربي جماعي فيما يخص ملف نشر المحتوي الصحفي عبر المنصات دون مقابل".

وأضاف أن نقابة الصحفيين هي منزل كل صحفي ولا بد من توافر الخدمات للجميع حفاظًا على المهنة وتقديرًا لكرامة الصحفي وحريته.

مواد متعلقة

خالد ميرى: «نسعى لغلق باب حبس الصحفيين نهائيًا.. وتسهيل مهمة المصور»

خالد ميرى: زيادة معاشات وبدل الصحفيين تُطبق أول أبريل المقبل

كاتب صحفى: الدولة بقيادة الرئيس السيسى رفعت شعار بناء الإنسان المصرى

نصر الدين أحمد: «اجتماعات الإعلام العربى» محاولة لتوحيد جهود مواجهة حرب الشائعات

خبير اقتصادى: اجتماع اليوم تأكيد على حجم العلاقات المصرية الدنماركية

الشرايبى لـ«القاهرة الإخبارية»: يجب توحيد الخطاب العربى تجاه قضايا الإرهاب

خبير دولى: السياسات المتزنة دفعت دول العالم لعقد شراكات متزنة مع مصر

البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتب شهر مارس 2023 وجدول زيادة المرتبات للدرجات الوظيفية

«قفشت جوزى وأختى على سريرى».. قصة ثلاثينية أمام محكمة الأسرة

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن الرئيسية

رباعي موسكو وأزمة سوريا.. «ابحت-دور-ع الديك»

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى الوراق

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 بالرقم القومي عبر موقع التأمينات الاجتماعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعي موسكو وأزمة سوريا.. «ابحت-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟