خالد ميرى: «أعتبر كل الملفات الخاصة بالصحفيين تحديًا»

أكد الكاتب الصحفي، خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين، أن هناك مؤشرات إيجابية من الحكومة فيما يخص مطالب الصحفيين حول التعديلات التشريعية.

وقال «ميري» خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، نسعى لاستعادة دور النقابة في تقديم الخدمات لأعضائها وتوفير القدر الكافي من الحماية لكرامة وحرية الصحفي، الأمر الذي يُسهل أداء دوره في الشارع ومع مصادره بكل احترام" مؤكدًا: "كل الملفات الخاصة بالصحفيين أعتبرها تحديًا".

وتابع:" نستعد لتفاوض عربي جماعي فيما يخص ملف نشر المحتوي الصحفي عبر المنصات دون مقابل".

وأضاف أن نقابة الصحفيين هي منزل كل صحفي ولا بد من توافر الخدمات للجميع حفاظًا على المهنة وتقديرًا لكرامة الصحفي وحريته.