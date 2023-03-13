الإثنين 13 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بدأت قبل 13 عامًا.. متطوعة «كتف في كتف» تروي مسيرتها مع العمل المجتمعي

مبادرة كتف في كتف
مبادرة "كتف في كتف

عرض برنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية dmc، قصص فتيات متطوعات شاركن في مبادرة "كتف في كتف" لمساعدة المحتاجين.

من جانبها، قالت ناهد أحمد، إحدى المتطوعات بالمبادرات التنموية بمحافظة الدقهلية، إنها متطوعة منذ 13 عاما في جمعية الأورمان، منذ أن مرض زوجها وتحملت الجمعية تكاليف عملية “القلب المفتوح” التى أجراها، ومنذ هذا اليوم وهي متطوعة في الجمعية ردًا للجميل، معقبة:"الجمعية وقفت جنبنا وزوجي قالى لازم تبقى معاهم وتساعدي في القوافل والمشروعات اللى بتقدمها الجمعية".

وأضافت “ناهد” خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية DMC، أنها شاركت في القوافل الطبية والتعمير وتلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا والعلميات الجراحية بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أنها تقود فريقا من المتطوعين يتضمن أطفالا من المرحلة الإعدادية شباب وبنات، والجميع يعمل بشكل تطوعي لخدمة المشروعات والمبادرات الرئاسية التنموية.

وأشارت إحدى المتطوعات بالمبادرة الرئاسية إلى أن فريق المتطوعين يبدأ في البحث عن الحالات وتسجيل بياناتها وتسليمها للجمعية والتي تتولى دراسة الحالة ومشكلاتها وتحديد إمكانية دعمها، وبناء عليه يتم التحرك لدعم الأسرة وتلبية احتياجاتها.

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وائل لطفي

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