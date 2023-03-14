الجد أولا قبل الأم.. حكاية محرومات من وصاية أبنائهن

تحقق مسلسلات رمضان شهرة قبل عرضها وبمجرد تناول فكرتها، وأبرزها "تحت الوصاية" بطولة الفنانة منى زكي الذي أثارا جد لا واسعا قبل مشاهدته لتطرقه لقضية مهمة تؤرق كثيراتن من المصريات.

ويناقش "تحت الوصاية" الذى تنتجه الشركة المتحدة قضية “الوصاية على الأبناء” بعد وفاة الأب، تلعب منى زكي دور “حنان” أم لإبن عمره 9 سنوات وطفلة رضيعة، تتحمل مسوليتهما عقب وفاة زوجها، لكن دون التحكم في أمرهما قانونيًا.

وتعانى من تلك الأزمة عدد من الامهات اللاتى حرمن من وصاية أبنائهن كون الجد أولًا، نقدم خلال هذه السطور حكايات المحرومات من وصاية أطفالهن بعد وفاة الوالد:

مروة عمرو: الشك إرث جد أبنائي

وشاركت مروة عمرو في منتصف الثلاثينات أزمتها مع الوصاية التي تذهب للجد بعد وفاة الزوج بالشرع والقانون لـ"الدستور"، وقالت إنها تعرضت لأزمة نفسية من كلا النواحي، حيث أنها تعرضت لصدمة بسبب وفاة زوجها، ومن ثم طريقة والدة التي زاد من المعاناة لديها، بعد أن ظهر وجه مختلف له مليئ بالظلم والقهر.

و تابعت مروة عمرو: "بمجرد وفاة زوجي وبدأ والده يتحكم فينا وجه مصمم ياخد مفتاح الشقة بقا يتردد براحته في أوقات غريبة بقينا عايشين في رعب وشك"، وأكدت أنه أصبح يتحكم بهم بشكل قوى ومنع ابنائها من ممارسة حياتهم الطبيعية التي تتمثل في الذهاب للتدريبات الرياضية بهدف الحفاظ على أموال ابنه المتوفي.

وأكدت أن جد أطفالها تسبب في تعرضهم لحالة شديدة من الاكتئاب بسبب الطريقة التي كان يتعامل بها معهم، كما أصبح يحاسبها على الطعام التي تقدمه لابنائها، وعلقت: "طول الوقت بيوصفني بالمصرفة والمهملة وعيالي بقوا عايشين محرومين على الرغم أني بشتغل وبصرف عليهم مرتبي".

لمياء محمود: فقدت أهليتي

"ماقدرتش أعلم عيالي في مكان مناسب عشان جدهم رفض أنقلهم في محافظة عيلتي"، بهذه الكلمات بدأت لمياء محمود امرأة ثلاثينية القاطنة بمحافظة الاسكندرية بعد زواجها من محمود محمد لـ"الدستور" الذي توفي بسبب حادث وتركها تعيش بأبنائها تعولهم وحيدة.

لم تستطع لمياء في العيش بحرية وتنفيذ رغباتها و اختياراتها تجاه أبنائها الأثنين، حيث لم يكن لها أمر التحكم أو الوصاية تجاههم، وذلك لتركها للجد بعد وفاة الزوج بحسب القوانين، وأكدت أنه على الرغم من فرض سيطرته عليهم إلا أنه لا يقوم بالنفقة عليهم، أو توفير احتياجاتهم المادية بل فقدها اهليتها امام أبنائها فقط.

وقالت لمياء: "في ظل الأزمة الاقتصادية اللى بيمر بيها العالم كله مؤخرًا مافيش أى دخل لأولادي عشان جوزي كان شغال من غير مايتأمن عليه"، حيث تكافح لمياء وحيدة دون تدخل من احد، وأكدت أن عائلتها تستطيع مساعدتها ولكنهم في محافظة أخرى مطالبين بعودتها لهم لتحمل مسئوليتهم.

وتابعت: "بسبب الوصاية مقدرش أنقلهم من المدرسة غير بموافقة جدهم ورفضه مخليني مش عارفه أتحرك"، حيث تري ذلك الأمر ضد الإنسانية كون الأم هي الوحيدة التي من حقها التصرف تجاه أبنائه، ووجدت أن مناقشة الفنانة منى زكي لتلك القضية يمكن أن يكون طوق النجاة لها ولكل من في وضعها.

سامية عبدالله: جد أبنائى يتلذذ بتعذيبى

قالت سامية عبدالله أنها لم تتمكن من رؤية أبنائها منذ عدة أشهر بسبب الجد، وعلقت: "أهله كانوا رافضين أنه يتجوزني ولما مات ماستنوش دمه يبرد في تربته وأخده عيالي مني وبحاول أخدهم بالقانون".

وأضافت أن قانون وصية الجد للأبناء ظلم للأم، وهناك أشخاص يستخدمونه بطرق خاطئة بهدف العقاب، ففي البداية يكون الأب هو الولي الطبيعي على أبناءه وعند وفاته تنتقل إلى الجد وفي حالة وفاة الجد أو تنازله عن الولاية لأي سبب تنتقل الولاية للأم وتصبح هي الولي على أبناءها، لكن ذلك لم يكن من حق الأم سوى بقرار الجد.

وتابعت: "عيالي لسه ماوصلوش لعمر البلوغ ومحتاجه أستنى 10 سنين عشان أقدر اكون مشاركة في قرارتهم ومسيرتهم"، حيث يتعامل بعض الشخصيات مع الوصاية كنوع من الانتقام من الزوجة الغير متفاوقة مع أهل الزوج، إضافة لاستغلال الأبناء وتعريضهم للأذي النفسي.

وتتمنى سامية المقيمة بمحافظة الجيزة أن يظهر قانون جديد يعطى للمرأة حق التصرف تجاه أبنائها، كون الأم الوحيدة التي يمكن ان تفكر في أبنائها وفي شأنهم، حيث أن الحق في الولاية القانونية على الأبناء من القضايا التي تثير الكثير من النقاش مؤخرا، وبتقديم الفنانة منى زكي لتلك القضية كانت سببًا في فتح الأمر لمناقشته.

ماذا يقول القانون؟

وتواصلت "الدستور" مع محامي قضايا الأسرة محمود محيي لتوضيح الأمر حول وصاية الأبناء بعد وفاة الأب بعد أن تصدرت التريند، فقال إن الولاية على المال من الناحية الموضوعية بالقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952، ومن الناحية الإجرائية القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات القاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

والقانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، تنص مادته ( 47 ) على أن يكون فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون للأب أو الجد في حالة وفاة الأب، وأضاف أن نظام الولاية على المال تتمثل في كلًا من الولاية، الوصاية، المساعدة القانونية، توكيل عن الغائب، الإشراف

وأكد أنه في حال عدم وصاية الأب لشخص بعينه لتولى الولاية على الأبناء تذهب تلقائيًا للجد ، حيث أنه هو القائم والمسئول عن أموالهم، وفي حال عدم وجود الأب، فتكون الولاية للأم.

"وأكد أن وصاية الأم على أبنائها ليست بتلك السهولة، حيث أن في حال وجود الأقارب كالأخ والعم، وتصديهم للأم معًا يختار القاضي أصلحهم للولاية، وذلك من يكون أكثر أمانة وقوة للحفاظ على إرث الأبناء.