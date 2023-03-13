الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى الوراق

حريق
حريق

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة فى حريق نشب داخل شقة سكنية بجوار الوحدة الصحية بكفر السلمانية بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي  رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بجوار الوحدة الصحية بكفر السلمانية بدائرة القسم.

 وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

 

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

الحماية المدنية الجيزة حريق شقة سكنية الوراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتب شهر مارس 2023 وجدول زيادة المرتبات للدرجات الوظيفية

«قفشت جوزى وأختى على سريرى».. قصة ثلاثينية أمام محكمة الأسرة

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى الوراق

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن الرئيسية

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 بالرقم القومي عبر موقع التأمينات الاجتماعية

تحقيقات مكثفة في مصرع وإصابة 6 أشخاص بحريق شقة فيصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعي موسكو وأزمة سوريا.. «ابحت-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟