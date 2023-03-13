السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى الوراق

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة فى حريق نشب داخل شقة سكنية بجوار الوحدة الصحية بكفر السلمانية بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بجوار الوحدة الصحية بكفر السلمانية بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.