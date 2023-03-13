الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كاتب صحفى: الدولة بقيادة الرئيس السيسى رفعت شعار بناء الإنسان المصرى

الكاتب الصحفى وائل
الكاتب الصحفى وائل السمرى

كشف الكاتب الصحفى وائل السمرى، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، حجم الجهود التي تبذلها الدولة لتكوين أكبر شبكة حماية اجتماعية.

وقال السمري خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إنه منذ تولى الرئيس السيسى حكم البلاد والدولة تتبع منهجًا إنسانيًا فى الحكم، لافتا إلى أن الإجراءات المتعاقبة والمتشعبة فى كل مجال كانت بمثابة الحصن المنيع الذي تضعه الدولة أمام أى تغيرات تحدث فى المجتمع سواء داخلية أو خارجية.

وأشار إلى أن الدولة رفعت شعار عظيم وهو بناء الإنسان، وأن كل إنسان مصرى هو مشروع فى حد ذاته، بقيام حياة آمنة وتعليم وصحة ومدن ملائمة وحماية من العشوائيات وتوعية ووعى وتثقيف وإتاحة معلومات، مؤكدًا أن إجراءات الحماية الاجتماعية فى مصر تخفف كثيرًا من التضرر.

وأوضح أن الدولة حاصرت الناس بالرعاية والدعم من جميع نواحى الحياة، وقدمت إجراءات غير مسبوقة لتدعيم الإنسان، لافتًا إلى أن الجهود تُسهم في زيادة جرعات الأمل عند المواطنين، وتدعم ثقة المواطنين في دولتهم.

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