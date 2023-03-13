وزير الرياضة يؤازر أحمد حسن قبل خوض منافسات جائزة كتارا

أجرى د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا بالمتسابق أحمد حسن إبراهيم عبدالسلام، لمؤازرته قبل خوض المنافسات النهائية لجائزة كتارا لشاعر الرسول في دورتها السادسة بقطر، التي تقام خلال الفترة من (12 - 17) مارس الجاري، وعددهم 30 متنافسًا، من أصل 861 شاركوا في هذه الدورة التي تقام تحت شعار: «تجمّلَ الشعرُ بخيرِ البشر».

من جانبه، أكد وزير الشباب أن جائزة كتارا لشاعر الرسول،تمتلك سمعة عالمية، وذلك واضح من خلال عدد المشاركين من كل دول العالم، مطالبًا بضرورة حصد المركز الأول وتحقيق إنجاز ثقافي جديد يضاف للنجاحات المصرية في كافة المجالات.

وقدم المتسابق أحمد حسن الشكر لوزير الشباب علي دعمه المتواصل لجميع الشباب مما كان له بالغ الأثر في السعي نحو تحقيق المراكز الأولي ورفع العلم المصري علي منصات التتويج.

وتقام التصفيات النهائية علي ثلاث مراحل، الأولى يتنافس فيها 15 مشاركًا عن فئة الشعر الفصيح، و15 مشاركًا عن فئة الشعر النبطي في ثلاث حلقات، أمام لجنة التحكيم النهائية، التي ستختار في نهاية الحلقات 5 مشاركين عن كل فئة يتأهلون لمرحلة التصفيات نصف النهائية، وتسفر التصفيات عن اختيار 3 فائزين عن كل فئة.

والمتأهلون الـ15 عن فئة «الشعر الفصيح» حسب الترتيب الابجدي هم : أحمد تحسين إحسان محمد علي، من الأردن، أحمد حسن إبراهيم عبدالسلام، من مصر، أنس الدغيم، من سوريا، حيدر العبدالله، من السعودية، صلاح الدين الخو، من موريتانيا، عبدالحميد حسن عبدالله، من السودان، عمرو محمد عبيد فودة من مصر، فكري عبد السميع كامل متولي، من مصر، فيصل حسين محمد حواس، من اليمن، قاسم محمد هلال عبدالله محمد، من البحرين، ماهر محمد سعيد الخولي، من سوريا، محروس رسلان، من مصر، محمد المغيرفي، من الكويت، محمود سباق إبراهيم أحمد، من مصر، مصطفى قاسم عباس، من سوريا.

والمتأهلون الـ15 عن فئة «الشعر النبطي» حسب الترتيب الأبجدي هم: إبراهيم فراج إبراهيم الزعبي، من السعودية، جابر حمد جابر الهاجري، من الكويت، جمال بندر، من الكويت، حشان مصلح علي ال فطيح، من السعودية، حمود خلفان سعيد بن وهقه اليحيائي، من سلطنة عمان، رحيم الغنامي، من السعودية، سعود نضاد قويعان المطيري، من الكويت، عبدالله بن سعود بن سراهيد الشيباني، من السعودية، عبدالله ناصر السبيعي، من الكويت، علي بن عبدالله القرني، من السعودية، علي فرج بالسيقان المري، من الإمارات، علي مسفر المري، من قطر، لولوة الدوسري، من السعودية، محمد ناصر حمد الزبدان المري، من قطر، ناصر مهدي سالم بن يحيى العازمي، من الكويت.

يشار إلى أن قيمة الجوائز الإجمالية للجائزة تبلغ 3.8 مليون ريال قطري، وذلك في فئتي الشعر الفصيح والشعر النبطي، بمعدل 3 جوائز لكل فئة، حيث يحصل صاحب المركز الأول على مليون ريال، وينال صاحب المركز الثاني جائزة بقيمة 600 ألف ريال، أما صاحب المركز الثالث فيحصد مبلغ 300 ألف ريال.

وتقوم لجنة جائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم بطباعة ونشر القصائد الثلاثين المتأهلة في ديوان «30 قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم»، إضافة إلى تسجيل وإنتاج قرص مضغوط مدمج (سي دي) للشعراء المتأهلين في استوديوهات كتارا.