في نسختها الثانية.. قمة المرأة المصرية تحتفي برائدات الأعمال لتعزيز المشاركة الفاعلة للأجيال القادمة

كرمت قمة المرأة المصرية في نسختها الثانية، عددًا من رائدات الأعمال بجوائز «رائدات الأعمال»، الناجحات في مصر في مختلف المجالات لتعزيز المشاركة الفاعلة للأجيال الجديدة من السيدات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها محورًا رئيسيًا لرؤية مصر 2030، وأحد أبرز مرتكزات الجمهورية الجديدة، وذلك بهدف إلقاء الضوء على نماذج نسائية رائدة قادرة على استشراف وصناعة المستقبل.

قام بتسليم جوائز المكرمات كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والإعلامية دينا عبدالفتاح، رئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، ونيللي محمود رئيس قطاع الاتصال المؤسسي وإدارتي خدمات الشباب والشمول المالي بـ«إي جي بنك».

وتضمنت قائمة المكرمات، داليا لاظ، مؤسسة (Esorus ) لربط الموردين والمصممين في مجال الديكور، أهلة الصبان، المؤسس المشارك لمنصة Exits لسوق الخدمات الاستثمارية، ونيرمين النمر، مؤسسة منصة الحريفة للعمل الحر عن بُعد، وهالة طارق، الشريك المؤسس لشركة (Hekouky)، وخديجة البدويهي، مؤسس شركة براكسيلايس المصرية الناشئة، ونهلة عبدالناصر، صاحبة مشروع (إللي هوم ديكور).

كما كرمت القمة ريم الشبكشي، المؤسس والمدير التنفيذي لـKidz kit، رضوى رستم، مؤسسة (هاند أوفر)، ودعاء عبدالحميد، رئيس قطاع الأعمال وأحد الشركاء المؤسسين لتطبيق BONBELL، وفرح عمارة، مؤسسة شركة چدار، وشروق علاء الدين، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنصة " كارير 180"، وياسمين مدحت، مؤسسة بازارنا,

وانطلقت، الأحد 12 مارس، الدورة الجديدة للقمة التي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ومجلة أموال الغد الاقتصادية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار (تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها)، والتي تركز فعالياتها على القيادة النسائية وتمكينها ودعم دور المرأة المصرية وترسيخه في الحياة العامة بشكل عام، وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول أفضل الممارسات والتدابير التصحيحية لوضع القضايا ذات الأهمية للمرأة على جداول الأعمال الوطنية والمحلية، وأيضًا أجندات وسائل الإعلام والجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الفكر المعنية بالثقافة والفنون، في ظل التطورات والظروف العالمية التي تتطلب تعزيز التسارع لأهداف التنمية المستدامة.

وتعزز قائمة أكثر 50 سيدة مصرية تأثيرًا في مؤسسات الأعمال لعام 2022، تبني أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة للمرأة المصرية من خلال إبراز نجاحاتها وإلقاء الضوء عليها في جميع وسائل الإعلام المشاركة بالقمة، كأمثلة استثنائية يحتذى بهم في تأثير المرأة المصرية في المجتمع والاقتصاد المصري بشكل كامل، وللتأثير بشكل مباشر على الأجيال الجديدة من السيدات عبر الوعي بقدرتهن على تكرار هذه النجاحات، كما يحفز التكريم رائدات الأعمال المصريات على المضي بشكل ثابت في تطوير آدائهن في عالم الأعمال.

وشهد تكريم قائمة الفائزات لهذا العام، مجموعة من السادة الوزراء المشاركين في القمة في تقليد سنوي، مما يدلل على مدى الثقة في عملية الاختيار التي تخضع لمعايير دقيقة وعلمية، ما يدفع سنويا بدخول قوائم المكرمات في أعمال مجتمعية ومبادرات شاملة تستهدف تعزيز التنمية في الدولة المصرية.

وشارك خلال فعاليات القمة، عشرات من الشخصيات النسائية الرائدة في العديد من المجالات الحياتية قصص نجاحهن الملهمة وحكايتهن المبهرة التي سطرت مسيرة مهنية غير تقليدية، تجاوزت مجرد الاعتراف والإشادة بها، إلى ضرورة تسطيرها للعالم الواقعي في تجربة يجب مشاركتها والوقوف أمام تفاصيلها خاصة في ظل تحديات عالمية ومحلية تحتاج إلى الإلهام والأمل وخلق الفرص.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة النطاق، من عدد كبير من السادة الوزراء والمسؤولين وصانعي السياسات، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، إلى جانب مشاركة أكثر من 300 قيادة نسائية يمثلن قطاعات مهنية عديدة كالقطاعات المالية والاقتصادية وأيضا الرياضية والفنية والثقافية والتعليمية والاعلامية وريادة الأعمال، وغيرها من التخصصات المهنية التي برعت فيها المرأة، بالإضافة إلى عدد من طلبة الجامعات المصرية من محافظات الجمهورية كافة.

وتضمنت القمة العديد من الفعاليات الحيوية التي شارك بها نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجال جهود تمكين المرأة وتحقيق الاستدامة، وركزت على مضامين تتعلق بالسعادة والنجاح وأهميته في حياة المرأة، وكيفية التخطيط لمستقبلها والتكيف مع المجتمع والأسرة، والمواهب والمهارات التي تحتاجها في المستقبل، وكيفية الوصول لقمة هرم القيادة، ودور المثل العليا في حياتها ، وكيف تكتسب روح القتال الصحيحة من أجل إثبات ذاتها.

وتستهدف القمة، تعريف المجتمع الدولي بما تحظى به المرأة المصرية على مستوى القيادة، والهوية الوطنية، وذلك باعتبارها قوة ناعمة معبرة عن الجمهورية الجديدة الباحثة عن التطور والريادة ، وتنمية حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة للمرأة المهنية بهدف تعزيز وضع إستراتيجية متوازنة لتحفيز المرأة وإسهاماتها وتطوير قدراتها جنبا إلى جنب مع دورها المهم في تحقيق التماسك المجتمعي واستقرار الأسرة.

