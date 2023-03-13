الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخماد حريق داخل عقار قديم بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية

مكان الحريق
مكان الحريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، الاثنين، على حريق نشب بعقار قديم خالي من السكان في منطقة الجمرك وسط المحافظة، دون وجود أى إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بأرض عقار خالي من السكان بمنطقة ميدان العدوي بدائرة القسم دون وجود أى إصابات بين المواطنين بمحل الواقعة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية الي مكان الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران والسيطرة على النيران قبل امتدادها الي العقارات المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين وصول جسم مشتعل مما ادي الي نشوب الحريق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

اتخاذ الإجراءات اللازمة إسكندرية الحماية المدنية السيطرة علي حريق بمحافظة الإسكندرية حريق بعقار

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