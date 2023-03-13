رمضان عبدالمعز: «الإنسان يعيش دائمًا بين حالين.. وفى كل الأحوال هو خير»

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الإنسان يعيش دائمًا بين حالين، فإما رخاءً أو شدة، يسرًا أو عسرًا، صحة أو مرضا، ضحكا أو بكاءً، مُشيرًا إلى أنه في كل الأحوال هو خير من عند الله.

وأضاف، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "في أحوال الشدة والعسر والبكاء، مهما كانت الشدائد والمحن، لابد أن تعرف أن الله رءوف رحيم، وأن الابتلاء رحمة".

وأردف: “حتى لو لم تر عين الرحمة في الشدة والعسر، إلا أن حقيقة الأمر أنه خير من عند الله، ربنا قال، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم”.

وتابع: "واحد يعرض مشهد عليك، تتألم وتبكي، وتقوله ظروفك صعبة، لكن مهما كان الوضع لازم تبقوا عارفين إن الله لطيف بعباده".