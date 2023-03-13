الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

توك شو

خبير دولى: السياسات المتزنة دفعت دول العالم لعقد شراكات متزنة مع مصر

زيارة رئيسة وزراء
زيارة رئيسة وزراء الدنمارك لمصر

قال الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة رئيسة وزراء الدنمارك لمصر لها دلالات بالغة الأهمية، حيث تعكس مدى أهمية الدور المصري بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، والمكانة التي وصلت لها الدولة المصرية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «اكسترا نيوز»، أن هذه الزيارات المتعددة من جانب الدول الأوروبية لمصر دليل على الثقة الكبيرة في الدور المصري المحوري للعمل على  تذليل العقبات في الكثير من المجالات، وتأكيد على حجم التوافق المصري الأوروبي.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن الدولة المصرية تحولت إلى شريك موثوق به لدى جميع دول العالم في ظل سياسة متزنة انعكست بشكل كبير جدًا على أن جميع دول العالم تريد أن تقوم بعقد شراكات حقيقية مع الدولة المصرية. 

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