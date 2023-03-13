خبير اقتصادى: اجتماع اليوم تأكيد على حجم العلاقات المصرية الدنماركية

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت جهودًا كبيرة لتوطيد العلاقات مع دول العالم المختلفة وزيادة حجم التبادل الاقتصادي والتجاري.

وأوضح «عبدالعظيم»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العلاقات بين مصر والدنمارك شهدت تطورًا كبيرًا في العديد من المجالات.

ولفت إلى أن اجتماع اليوم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك، شهد طرح العديد من القضايا المهمة سواء فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية ونحوه.

وأوضح أن العلاقات بين الدولتين جيدة وتتمتع بتمييز شديد في مجالات متعددة سواء سياسية أو تجارية أو ثقافية ونحوه، منوهًا بأن هناك تبادلًا اقتصاديًا كبيرًا بين البلدين.

وأشار إلى أن مصر والدنمارك يدعمان الاستقرار السياسي والاقتصادي وحرية التعبير وحقوق الإنسان، منوهًا إلى أن كل هذا يدل على عمق وقوة العلاقات المصرية الدنماركية.