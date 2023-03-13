الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الشرايبى لـ«القاهرة الإخبارية»: يجب توحيد الخطاب العربى تجاه قضايا الإرهاب

هاجر الشرايبي
هاجر الشرايبي

كشفت هاجر الشرايبي، ممثل الإعلام بالرئاسة التونسية، عن أهداف الاجتماع الإعلامي العربي بالكويت.

وقالت، خلال لقائها عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الإثنين، علي هامش الاجتماع الإعلامي العربي بالكويت، إن الاجتماع يحمل على عاتقه مسئولية كبيرة في مواجهة الإرهاب، ودعم جهود الدول في مواجهة الفكر المتطرف.

وأضافت أن الدورة الحالية للجنة الدائمة للإعلام العربي بصدد تناول عدد من الموضوعات بالغة الأهمية، منها التصدي لخطاب الكراهية والأخبار المغلوطة والذائفة والإشاعات والتصدي كذلك لوضع استراتيجية واحدة في التعامل مع الشركات الدولية.

وأشارت إلى ضرورة توحيد الخطاب العربي تجاه قضايا الإرهاب، موضحًة أن الإعلام له مسئولية كبري في مواجهة هذه الظاهرة.

وأكدت أن الإعلامي التونسي لعب دورا كبيرا ودعم جهود الدولة التونسية في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال عدد من الدورات التدريبية، في كيفية التعامل مع الإرهاب.

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