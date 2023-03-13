«الجنائية الدولية» تحقق فى اختطاف روسيا لأطفال أوكرانيا

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، أنها ستصدر مذكرة تحقيق ضد أفراد روس بشأن حرب أوكرانيا، وفق وكالة رويترز.

وأضافت المحكمة أنها ستحقق في اختطاف روسيا لأطفال من أوكرانيا واستهداف البنية التحتية.

وقال مصدر مطلع الإثنين، إنه من المتوقع أن تطلب المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق أفراد روس فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا "على المدى القصير".

وتابع المصدر، الذي علق بشرط عدم الكشف عن هويته، إنه من المتوقع أن يطلب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية من قاضي ما قبل المحاكمة الموافقة على إصدار أوامر اعتقال ضد عدة روس بتهمة اختطاف أطفال من أوكرانيا إلى روسيا واستهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

اشتباكات باخموت

في السياق، شهد الجانبان الروسي والأوكراني معارك ضارية تدور رحاها للسيطرة على وسط باخموت بشرق أوكرانيا، وهي المعركة الأطول والأكثر دموية في الحرب، وفق وكالة تاس.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الإثنين، إن العلاقات بين روسيا والصين هي العامل الرئيسي الذي يدعم الاستقرار العالمي في العالم اليوم، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء، وقال سيرجي شويجو إن العلاقات الثنائية بين موسكو وبكين وصلت إلى مستوى غير مسبوق.

وتابع شويجو أن اليوم بدأت روسيا محاكمة مغلقة للناشط المعارض فلاديمير كارا مورزا، الذي يواجه عقوبة تصل إلى عقدين في السجن بتهمة الخيانة العظمى بسبب تعليقات تنتقد السلطات الروسية.

مكالمة هاتفية صينية أوكرانية

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الإثنين، أن الرئيس الصيني شي جين بينج يعتزم التحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأول مرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة الأمريكية، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، إن المكالمة ستتم على الأرجح بعد زيارة شي لموسكو الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.