نصر الدين أحمد: «اجتماعات الإعلام العربى» محاولة لتوحيد جهود مواجهة حرب الشائعات

كشف نصر الدين أحمد، ممثل الإعلام والثقافة السوداني، عن أهداف "اجتماعات الإعلام العربي" بالكويت.

وقال خلال لقائه بفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الإثنين، إن الاجتماع يستهدف وضع استراتيجية إعلامية عربية موحدة.

وأضاف أن الاجتماع يستهدف وضع خطة لمواجهة حرب الشائعات وخطاب الكراهية، موضحًا أن الاجتماعات تناول العديد من الموضوعات التي تهم الشأن الإعلامي العربي، ومنها توحيد الخطاب الإعلامي العربي.

وأشار "نصر الدين" إلى أنه في ظل الأحداث والتطورات العالمية وما يوازيها من تيار وسائل التواصل الاجتماعي الجارف بما يحمله من تحديات اجتماعية وأخلاقية، تتطلب التوصل لاستراتيجية إعلامية هادفة تتناسب وحجم المخاطر في مواجهة الدول العربية.

وأكد أن الاستراتيجية الإعلامية تساعد على توحيد الرؤى للوصول إلى قدر أعلى من المصداقية للسياسات الإعلامية العربية والثقة بإمكانياتها.