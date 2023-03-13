الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استخراج جثة طالب بعد أسبوع من دفنه في قنا

جثة
جثة

أصدرت جهات التحقيق المختصة بقنا، اليوم الإثنين، قرارا باستخراج جثة طالب بعد أسبوع من دفنه، في قرية أبومناع قبلي، مركز دشنا، للاشتباه في وجود شبهة جنائية.

وتلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا بالعثور على جثة محمد محمود سعد الدين، 16 عامًا، بقرية أبو مناع قبلي بدشنا، وتم دفنه منذ أسبوع.

وأمرت جهات التحقيق باستخراج الجثة للتأكد إذا كان وراءها شبهة جنائية أو وفاة طبيعية، كما تم استدعاء عائلة الطالب والمغسل وبدء التحقيق معهم حول الواقعة.

اللواء مدير أمن قنا استخراج الجثة شبهة جنائية جهات التحقيق المختصة مركز شرطة دشنا العثور على جثة

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