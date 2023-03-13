«امْتَحِنُوا الأَرْوَاحَ» مبادرة جديدة للجنة المرأة بالمجمع المقدس

تنطلق اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل الموافق ١٧ مارس الجاري، ولمدة ثلاثة أسابيع مبادرة جديدة للجنة المرأة بالمجمع المقدس تحت عنوان "امْتَحِنُوا الأَرْوَاحَ" (١يو ٤: ١) ، وذلك بهدف تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، وتقديم المفهوم السليم لعدد من المعتقدات والمسلمات والتقاليد الاجتماعية.

يحاضر في المبادرة التي تقدم عبر صفحة لجنة المرأة بالمجمع المقدس على موقع التواصل الاجتماعي Facebook ، بالترتيب الأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية ومقرر اللجنة، والأب القمص داود لمعي كاهن كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة، ونيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، بالإسكندرية

وصلى نيافة الانبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، أمس قداس الأحد الثالث من الصوم الأربعيني المقدس، في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة بدر، بالقاهرة وعقب صلاة الصلح سام ثلاثة من خدام الكنيسة شمامسة بدرجة "دياكون" وذلك للمساعدة في خدمات الكنيسة، هم:

- جورج القمص سلامة باسم دياكون جوارجيوس.

- فتحى ميخائيل باسم دياكون ميخائيل.

- رأفت رؤوف باسم دياكون أنطونيوس.

يذكر أن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة بدر، بالقاهرة، قد تم تدشينها يوم ٢١ أكتوبر عام ٢٠٢١ ، بيد قداسة البابا تواضروس.