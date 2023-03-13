إنتر يلتقى ضربة قبل مواجهة بورتو البرتغالى فى دورى أبطال أوروبا

أعلن نادي إنتر الإيطالي، اليوم الإثنين، تعرض مدافعه الألماني روبن جوسينز، لإصابة في الساق، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال إنتر ميلان، في بيان مقتضب، نشره عبر موقعه الرسمي، أن روبن جوسينز، قد خضع لاختبارات طبية هذا الصباح في معهد هيومانيتاس في روزانو.

وأضاف: "أثبتت الفحوصات، وجود إصابة طفيفة في الساق اليسرى، وسيتم إعادة تقييم حالته في الأيام القادمة".

وبذلك، سيغيب روبن جوسينز، عن رحلة فريقه إنتر، إلى البرتغال، لمواجهة مضيفه بورتو البرتغالي، بعد غدٍ الثلاثاء، على ملعب (دراجاو)، في إطار إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك جوسينز – البالغ من العمر 28 عامًا – مع إنتر، خلال الموسم الحالي، في 33 مباراة (في كافة المسابقات)، سجل خلالها هدفين.

وانضم المدافع الألماني، إلى إنتر قادمًا من صفوف أتالانتا، على سبيل الإعارة في يناير عام 2022، حيث من المزمع أن ينضم اللاعب نهائيًا إلى «نيراتزوري» صيف العام الجاري.

وكان إنتر، قد حقق فوزًا صعبًا على بورتو، بهدف دون رد، في مباراة الذهاب، التي جمعت الفريقين، يوم الثاني والعشرين من فبراير الماضي، على ملعب (جوزيبي مياتزا).