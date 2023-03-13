الثلاثاء 14 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

صورة وتعليق.. البابا شنودة يستعد للقاء بطاركة الشرق بالإسكندرية عام 2004

البابا شنودة
البابا شنودة

نشر القمص اثناسيوس فهمي جورج، مدير مدرسة تيرانس للعلوم اللاهوتية، صورة للبابا الراحل شنودة الثالث عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أثناء إحدى زياراته الى الاسكندرية.

 وعلق القمص اثناسيوس فهمي على الصورة قائلا “انها تم التقاطها حين نزل غبطة البابا المتنيح انبا شنودة الثالث من سكنه بمقره في الاسكندرية ،  ليتفقد المكان المعد لاستقبال بطاركة الشرق الذين حضروا لنوال بركة مارمرقس الكاروز بطريركنا الاول ومبدد الاوثان  ..تقريبا سنة ٢٠٠٤ م . كنت في معيته ومعنا انبا يؤانس وانبا ارميا سكرتاريته واخي العزيز زميل الزمن الجميل ا. نادر مرقس بطرس عضو المجلس الملي السكندري ”.

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الجدير بالذكر انه لُقِّب بـ"بابا العرب" لمواقفه الوطنية الكبيرة على المستوى المحلي والعربي، كما قضى طول حياته في البطريركية صائمًا، وكان يفطر في ليالي الأعياد فقط، واليوم التالي يعود للصوم النباتي

 

 

 

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