كيف يبدو التجنب العاطفى؟ معالج نفسى يجيب

عندما لا يتم الاعتراف بمشاعرنا ومعالجتها لفترة طويلة نتعلم إخفاءها وتشكيل مظهر خارجي صعب، يتسبب هذا في مزيد من الضرر لصحتنا العاطفية، حيث نتعلم أن نكتسح القرارات الصعبة تحت البساط ونتركها هناك، الضعف هو شيء محفوف بالمخاطر، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين تم تعليمهم ألا يظهروا أبدًا جانبهم الضعيف، مما يؤدي هذا إلى تجنب عاطفي في وقت لاحق من الحياة عندما لا نكون قادرين على التعبير عن أنفسنا أو معالجة المشاعر التي نواجهها.

تناولت المعالجة النفسية إميلي إتش ساندرز هذا الأمر قائلة: من المهم أن نفهم أن العديد من هذه السلوكيات قد تطورت كشكل من أشكال الحماية الذاتية، كما أشارت إلى بعض حالات التجنب العاطفي فيما يلي:

قطع الناس: عندما نتأذى من الناس، نقطعهم على الفور قبل محاولة الإصلاح حتى لا نظهر جانبنا الضعيف، هذا يجعلنا نفقد الأشخاص المهمين ومعظمهم من يهتمون بنا بصدق.

التظاهر: غالبًا ما نتظاهر بأننا بخير عندما لا نكون كذلك. يُظهر الحفاظ على مظهر خارجي صعب عندما نحتاج إلى المساعدة مدى تجنبنا لمعالجة عواطفنا.

السخرية (الفكاهة): غالبًا ما نستخدم الفكاهة أو السخرية لإفساح المجال لمحادثة صعبة، حيث نحتاج إلى معالجة مشاعرنا، نحن أيضًا نغطي نقاط ضعفنا من خلال السخرية وروح الدعابة لتحريف المحادثة.

الكذب: نحن أيضًا نكذب على الناس وعلى أنفسنا بشأن الطريقة التي نشعر بها والعواطف التي نمر بها.

تركيز المحادثات: نشعر براحة أكبر عندما يكون تركيز المحادثة على الآخرين وليس علينا.

الضعف هو خطر، بعد كل شيء، نشأ البعض منا وهم يتعرضون للعار أو النبذ ​​أو استخدام حساسياتنا ضدنا.

وأضاف إميلي: "لدينا ضرورة بيولوجية للحفاظ على سلامتنا - وبالطبع في ظل هذه الظروف ، فإن الضعف يخرج من النافذة".