الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف الطبي على طلاب المدارس الابتدائية لفحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة وذلك بمدرستي الوحدة العربية ودرية الحسينى الابتدائية بحي شرق أسيوط.


يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “100 مليون صحة” على أن تستمر فعاليات المبادرة لتشمل جميع المدارس الابتدائية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.


 


وتابع المحافظ، أعمال الكشف على طلاب مدرسة الوحدة العربية الابتدائية المشتركة ومدرسة درية الحسيني الابتدائية وتابع خلالها خطوات فحص نسبة الهيموجلوبين في الدم وقياس الطول ووزن الطفل ومؤشر كتلة الجسم للتلاميذ المستهدفين من الحملة، مشيرًا إلى أنه في حالة اكتشاف أي إصابات بين التلاميذ يتم إحالتهم إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحي لتلقى العلاج بالمجان، لافتًا إلى أنه تم تجهيز الفرق الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات والكشف على طلاب المدارس مشددًا على استمرار أعمال تدريب العاملين المشاركين في الحملة على الاستخدام الأمثل للأجهزة من أجل ضمان جودة عالية من النتائج.


 


وأوضح المحافظ، أن فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة مستمرة للعام الخامس ليتم الاستكمال للفحص الأولي للصف الأول الابتدائي على مستوى مدارس المحافظة (ريف وحضر) ويبلغ المستهدف من طلاب الصف الأول الابتدائي 186 ألفا و683 طالبا وطالبة بالحضر والريف بنسبة فحص بلغت 40% حتى الآن معلنًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية على أكمل وجه خاصة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية كمديرية التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي والمحافظة والأحياء والمراكز لتوفير الإمكانات اللازمة لنجاح الحملة خاصة أن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لها أثر كبير على صحة الطالب وتقف عائقًا أمام تحصيله الدراسي بشكل سليم ويتم علاجها بشكل بسيط في حالة اكتشافها مبكرًا.


وأضاف مدير فرع وسط الصعيد بالتأمين الصحي الدكتور أيمن منصور، أن الحملة مستمرة لتحقيق المستهدف المطلوب فضلاً عن فحص غيابات التلاميذ في السنوات السابقة، بالإضافة إلى متابعة الحالات الإيجابية من الفحص الأولي بالنسبة للسنة الماضية ويتم الفحص الأولي بقياس طول ووزن التلميذ وكذلك قياس سريع لنسبة الهيموجلوبين في الدم لتقييم الحالات لمتابعة الحالات الإيجابية بعيادات الربط بالتأمين الصحي على مستوى المحافظة والبالغ عددها (12 عيادات ربط).

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100 مليون صحة التعليم الفنى الدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي السمنة والتقزم العلاج بالمجان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المدارس الابتدائية الوحدة العربية بقري ومراكز المحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

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