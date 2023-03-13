الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«معندناش فرصة لتحمل أي نقص».. السيسي: مصر الدولة الأكثر جفافا في العالم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة الأكثر جفافا في العالم هي مصر، معقبا: “مصر معندهاش فرصة تتحمل أي نقص في المياه”.

واستكمل حديثه خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسون، اليوم الإثنين، عن سد النهضة: قائلا: “لم يوجد في نهر النيل على مر السنين سد  يؤثر على المياه سواء كانت كثيرة أو قليلة، فحصة مصر ثابتة حتى لو فيه صعوبات وكنا بنقبل ده وواخدين بالنا".

وشدد الرئيس على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا إلى أنه تحدث مع "فريدركسون" عن بذل الجهد الكبير في الاستفادة من كل نقطة مياه في مصر سواء كانت المعالجة أو إعادة التدوير أو حتى من تحلية مياه البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ميتا فريدركسون رئيسة وزراء الدنمارك، التي تزور مصر لمدة ثلاثة أيام.

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