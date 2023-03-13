الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حياة كريمة» تحتفل بنجاح مبادرة التعليم في القليوبية

حياة كريمة
حياة كريمة

احتفلت مؤسسة حياة كريمة، أمس الأحد، في ديوان عام محافظة القليوبية، بنجاح مبادرة “التعليم حياة”.

بدأت المبادرة في المحافظة على 3 مراحل أولها تجهيز 20 معملا رقميا في 20 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية في نطاق قرى مركز شبين القناطر، لدعم توفير خدمة الإنترنت في هذه المدارس.

أما المرحلة الثانية التي عملت عليها مؤسسة حياة كريمة في قرى مركز شبين القناطر، هي تدريب طلاب ومعلمي المدارس التي أصبحت مجهزة بالمعامل الرقمية، بالإضافة لتدريب الأهالي وأولياء الأمور على التعامل مع الإنترنت، وطرق الوصول للمنصات التعليمية؛ لمتابعة أداء الطلاب في العملية التعليمية الإلكترونية.

واختصت المرحلة الثالثة بتدريب معلمي الحاسب الآلي على دورات متطورة في مهارات الحاسب الآلي، وتخريج أول دفعة من الطلاب الكوادر، لنشر الثقافة الرقمية بين الطلاب في كافة المراحل التعليمية، وبالأخص مرحلة التعليم الأساسي في مدارس قرى شبين القناطر، بالتعاون مع وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات.

وجاءت الاحتفالية تحت رعاية وحضور الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، والعقيد محمود طاهر، رئيس قطاع القاهرة الكبرى بمؤسسة حياة كريمة، وهند جلال، منسق مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، وخالد العرفي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، ومتدربي مبادرة التعليم حياة من الطلاب والمعلمين، ومديري مدارس التعليم حياة، ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة.

حياة كريمة
حياة كريمة
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«حياة كريمة» تحتفل بنجاح مبادرة التعليم في القليوبية

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