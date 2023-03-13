الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حسن المستكاوى: محتوى قناة الزمالك يعتمد على النادى الأهلى

حسن المستكاوي
حسن المستكاوي

قال شيخ النقاد الرياضيين حسن المستكاوي، إن محتوى قناة الزمالك يعتمد على النادي الأهلي، مضيفًا: «والله مش فاهم إزاي اتوافق على ده، لما تفقد السيطرة من البداية مش هتقدر تسيطر أبدًا إلا بقوة جبارة».

ورد «المستكاوي»، خلال حلقة برنامج «بالخط العريض» مع الإعلامية إيمان أبوطالب، على مطالبات بعض الجماهير بجلوس محمد الشناوي حارس الأهلي على دكة الاحتياط، كما أجاب عن سؤال الجماهير بشأن انتمائه للأهلي أم الزمالك.

وفسر سبب عدم تدريب العميد حسام حسن لمنتخب مصر الأول، قائلًا: «انفعالات حسام بتخليه ربما يكون من ضمن نقاط الضعف عنده، في تعامله مع اللعيبة والحكم والأجهزة المنافسة، مينفعش حتى لو فنيًا كويس».

ويذاع برنامج بالخط العريض مع إيمان أبوطالب الجمعة الثامنة مساءً على شاشة الحياة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

السجن المؤبد لـ 3 أشقاء قتلوا مواطنا فى خصومة ثأرية بسوهاج

مسلسلات رمضان 2023.. قنوات عرض ضرب نار لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وفد من «البيئة» يوصي باستخدام الوقود البديل في شركة جمع مخلفات بالإسكندرية

السيسى عن سد النهضة: مستعدون للتعاون مع إثيوبيا بما لا يؤثر على المواطن المصرى

إيران وبيلاروس تعززان علاقاتهما على خلفية الحرب فى أوكرانيا

انهيار «سيليكون فالى».. رعب اقتصادى فى الأفق (القصة الكاملة)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال زايدة

لعبة الأمم

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وترجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة (3-3)

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

أحمد الصغير

إلى د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.. عن صيد الطيور الجائر فى بحيرة ناصر!

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟