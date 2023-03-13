حسن المستكاوى: محتوى قناة الزمالك يعتمد على النادى الأهلى

قال شيخ النقاد الرياضيين حسن المستكاوي، إن محتوى قناة الزمالك يعتمد على النادي الأهلي، مضيفًا: «والله مش فاهم إزاي اتوافق على ده، لما تفقد السيطرة من البداية مش هتقدر تسيطر أبدًا إلا بقوة جبارة».

ورد «المستكاوي»، خلال حلقة برنامج «بالخط العريض» مع الإعلامية إيمان أبوطالب، على مطالبات بعض الجماهير بجلوس محمد الشناوي حارس الأهلي على دكة الاحتياط، كما أجاب عن سؤال الجماهير بشأن انتمائه للأهلي أم الزمالك.

وفسر سبب عدم تدريب العميد حسام حسن لمنتخب مصر الأول، قائلًا: «انفعالات حسام بتخليه ربما يكون من ضمن نقاط الضعف عنده، في تعامله مع اللعيبة والحكم والأجهزة المنافسة، مينفعش حتى لو فنيًا كويس».

ويذاع برنامج بالخط العريض مع إيمان أبوطالب الجمعة الثامنة مساءً على شاشة الحياة.