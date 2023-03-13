حسن المستكاوى: «عملت حوار مع مارادونا بـ3 دولارات»

استرجع شيخ النقاد الرياضيين حسن المستكاوي ذكرياته أثناء حواره مع نجم الكرة الأرجنتينية مارادونا، قائلا: «روحت لمدير أعماله طلبت تلت ساعة وطلب 20 ألف دولار، قولتله كل اللي معايا 3 دولار بس».

ويحل «المستكاوي» ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج «بالخط العريض» الجمعة.

ويحكي «المستكاوي» خلال الحلقة ذكريات ومواقف حدثت له في بداية حياته الزوجية، قائلا: «عام ٩٢ لما حصل الزلزال كنت في بيت أبويا.. شيلت ابني الكبير ونطيت السلم في مرتين وسبت مراتي وهي حامل.. لغاية دلوقتي مش ناسية الموقف ده لي».

كما يحكي كواليس حواره مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، قائلا: «قابلني بالجلابية وكان حافي.. قالي مش هلبس لك بدلة وكرافتة.. وقالي الخطيب كمانجة الكرة المصرية».

ويذاع برنامج بالخط العريض مع إيمان أبوطالب الجمعة الثامنة مساءً على شاشة الحياة.