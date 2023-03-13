«المستكاوي» في «بالخط العريض»: «عبد الحليم قابلني حافي بالجلابية وقالي الخطيب كمانجة الكرة المصرية»

يحل شيخ النقاد الرياضيين حسن المستكاوي ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج «بالخط العريض» الجمعة.

ويحي «المستكاوي» خلال الحلقة كواليس حواره مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، قائلا: «قابلني بالجلابية وكان حافي.. قالي مش هلبسلك بدلة وكرافته.. وقالي الخطيب كمانجة الكرة المصرية».

وأعلن شيخ النقاد خلال الحلقة رأيه في أزمة لاعب الأهلي محمود كهربا، كما أوضح موقفه من أزمة عبدالله السعيد مع الأهلي قبل ٤ سنوات، قائلا: «لما عبدالله السعيد مشي من الأهلي، وعايز يروح الزمالك، أنا كان رأيي سيبوه يروح الزمالك».