الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«المستكاوي» في «بالخط العريض»: «عبد الحليم قابلني حافي بالجلابية وقالي الخطيب كمانجة الكرة المصرية»

حسن المستكاوي
حسن المستكاوي

يحل شيخ النقاد الرياضيين حسن المستكاوي ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج «بالخط العريض» الجمعة.

ويحي «المستكاوي» خلال الحلقة كواليس حواره مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، قائلا: «قابلني بالجلابية وكان حافي.. قالي مش هلبسلك بدلة وكرافته.. وقالي الخطيب كمانجة الكرة المصرية».

وأعلن شيخ النقاد خلال الحلقة رأيه في أزمة لاعب الأهلي محمود كهربا، كما أوضح موقفه من أزمة عبدالله السعيد مع الأهلي قبل ٤ سنوات، قائلا: «لما عبدالله السعيد مشي من الأهلي، وعايز يروح الزمالك، أنا كان رأيي سيبوه يروح الزمالك».

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