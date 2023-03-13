الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طالب توفى فى شقته بحدائق القبة

جثة
جثة

صرحت نيابة حدائق القبة بدفن جثة طالب عثر عليه داخل شقته، وتبين أن الوفاة طبيعية، كما أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طالب داخل غرفة نومه في منزله بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طالب داخل غرفة نومه وعدم وجود أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان وأسرة الطالب والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات أن الطالب المتوفى كان يستعد للاحتفال بعيد ميلاده الـ16، وأثناء توجه والدته لحجرة نومه لإيقاظه للاستعداد للاحتفال وجدته جثة هامدة.

وأضافت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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