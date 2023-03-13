الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات لكشف ملابسات الاعتداء على شخص فى أوسيم

أمن الجيزة
أمن الجيزة

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحرياتهم لكشف ملابسات تعرض أحد الأشخاص لاعتداء على يد آخرين في أوسيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض شخص لاعتداء بشارع مسجد السبيل في أوسيم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عدد من الأشخاص اعتدوا على المجني عليه بسبب خلافات بينهم وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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