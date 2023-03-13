العثور على جثة موظف فى بنك بالسبع عمارات

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا من مسئول أحد البنوك الاستثمارية بمنطقة السبع عمارات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بالعثور على جثة موظف داخل مكتبة بفرع البنك محل البلاغ.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ موتى بمستشفى خاص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة لبيان إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بالبنك، تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة العامة استدعاء الموظفين بالبنك لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا بالعثور على جثة موظف داخل مكتبة بالبنك محل عمله، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى "جرجس.إ.ز" في العقد السادس من العمر موظف بالبنك، وبالفحص تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.