التصديرية للصناعات الهندسية: 634.3 مليون دولار صادرات مكونات السيارات في 2022

شارك المجلس التصديري للصناعات الهندسية في ورشة عمل للتعريف بمعرض «Automechanika» في نسخته العشرين والمقرر إقامته في دبي خلال الفترة من 2 لـ4 أكتوبر 2023 ويجمع المصنعين والمستوردين والمشترين من جميع أنحاء العالم في أكبر معرض لخدمات ما بعد البيع في قطاع المركبات، حيث يشارك في الحدث 60 دولة.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية مشاركة ممثلي 25 شركة مصرية في ورشة العمل، كما حضر الورشة دينا شرف وكيلة مكتب هيئة معارض فرانكفورت في مصر، وممثلين عن رابطة الصناعات المغذية للسيارات والمجلس التصديرية للصناعات الكيماوية وممثلين عن الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات ومحسن أبو بكر ممثلاً عن البنك الأهلي المصري وممثل عن هيئة المعارض والمؤتمرات.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يشجع إدارة المعرض على إقامة نسخة في مصر، بوصفه سوق صناعي وتجاري ضخم، مشيرة إلى استعداد المجلس لتقديم كافة أوجه الدعم لإقامة نسخة من المعرض الأكبر في قطاع صناعة السيارات والمركبات في مصر، في إطار الدعم الكبير لصناعة السيارات.

وأضافت مي حلمي خلال كلمتها في ورشة العمل، إن قطاع مكونات السيارات هو ثالث أكبر القطاعات الهندسية تصديرا محققاً 643.3 مليون دولار خلال 2022 مقابل 561.4 مليون دولار في 2021 بنسبة نمو 14.6%، مشيرة إلى أن الإمارات والسعودية من أهم الأسواق المستوردة مكونات السيارات من مصر.

وأشارت إلى أن متوسط صادرات قطاع مكونات السيارات إلى الإمارات خلال آخر 5 سنوات يسجل 13 مليون في حين أن واردات الإمارات 5.1 مليار دولار سنوياً، كما تبلغ صادرات القطاع إلى السعودية 6.8 مليون دولار صادرات وتبلغ واردات المملكة 3.6 مليار دولار، ومتوسط الصادرات لجنوب أفريقيا 1.6 مليون دولار وتبلغ واردات جنوب أفريقيا 3 مليار دولار في آخر 5 سنوات، مضيفة أن صادرات قطاع مكونات السيارات للدول الثلاث لا تتناسب مع حجم واردات هذه الدول، حيث تعتبر نسخ معرض Automechanika المرتقبة في الدول الثلاث فرصة ملائمة لزيادة الصادرات المصرية.

وأشارت مي حلمي إلى ضرورة استفادة الشركات المصدرة الأعضاء في المجلس من الاشتراك في نسخ المعرض بوصفه أحد أكبر المعارض المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يفتح قنوات اتصال جديدة بين المصنعين والموردين والتجار.



وقال علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن هناك فرص لنمو الصناعات المغذية في مصر خلال الفترة المقبلة مع توجه الدولة لدعم صناعة السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن هناك اتجاه للتصنيع المحلي مع أزمة نقص العملة.

وكشف علي توفيق خلال كلمته أن عدد السيارات التي يتم بيعها في مصر سنوياً يصل من 200 لـ300 ألف سيارة سنوياً، إذن السوق ضخم للغاية ويمكن أن ينمو أكثر ويجب التوسع في دعم الإنتاج والتصنيع في مصر للخروج من الوضع الحالي.

من جانبه، قال محسن أبو بكر ممثل البنك الأهلي المصري في ورشة العمل، إن هناك شراكة استراتيجية مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية لدعم صناعة المعارض بهدف زيادة الصادرات لهذا القطاع وهو أحد أهم القطاعات التصديرية المصرية، مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل مع المجلس التصديري لدعم البعثات التجارية والمعارض التي يتم تنظيمها من قبل المجلس.

وأشار إلى أن هناك فرص كبيرة للصناعة الوطنية وسط مبادرات تمويلية خاصة للقطاع الصناعي منها مبادرة دعم الصناعة بعائد 5% وهناك مبادرة أخرى تم طرحها مؤخراً بعائد 11% فقط وهو ما يخفف أعباء التمويل عن القطاعات الإنتاجية، والبنك الأهلي يمول كل المراحل العمرية للمشروعات بما في ذلك الشركات الناشئة والحديثة وكذلك تقديم تمويلات استثمارية لتكبير المشروعات.



ويشمل معرض «automechanike» عرض إكسسوارات السيارات، وأنظمة القيادة البديلة والحلول الرقمية، والإلكترونيات والأنظمة، وغسيل السيارات والعناية بها وتجديدها، وأجزاء ومكونات السيارات، والإصلاح والصيانة.