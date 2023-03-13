الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بدء التصويت لانتخاب رئيس البرلمان التونسى الجديد ونائبيه (فيديو)

البرلمان التونسي
البرلمان التونسي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، لقطات ترصد بدء التصويت لانتخاب رئيس البرلمان التونسي الجديد ونائبيه.

وافتتح البرلمان التونسي الجديد جلسته الأولى، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بدعوته للانعقاد في 13 مارس الجاري.

انتخاب رئيس البرلمان التونسي الجديد ونائبيه

وتخصص الجلسة لانتخاب رئيس البرلمان التونسي الجديد ونائبيه، ويترأسها أكبر الأعضاء سنًا، بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنًا، وذلك لحين انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب الذي سينتخب عبر التصويت السري، وبالأغلبية المطلقة.

التصويت بدء رئيس البرلمان التونسي الجديد انتخاب رئيس البرلمان التونسي نائبيه القاهرة الإخبارية

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