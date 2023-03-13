بدء التصويت لانتخاب رئيس البرلمان التونسى الجديد ونائبيه (فيديو)

بدء التصويت لانتخاب رئيس البرلمان التونسى الجديد ونائبيه (فيديو)
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، لقطات ترصد بدء التصويت لانتخاب رئيس البرلمان التونسي الجديد ونائبيه.
وافتتح البرلمان التونسي الجديد جلسته الأولى، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بدعوته للانعقاد في 13 مارس الجاري.
انتخاب رئيس البرلمان التونسي الجديد ونائبيه
وتخصص الجلسة لانتخاب رئيس البرلمان التونسي الجديد ونائبيه، ويترأسها أكبر الأعضاء سنًا، بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنًا، وذلك لحين انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب الذي سينتخب عبر التصويت السري، وبالأغلبية المطلقة.