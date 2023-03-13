الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى فى أسوان

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 6 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند منطقة الكرابلة التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل عند منطقة الكرابلة التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتوجه ضباط الشرطة بمركز إدفو إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة  وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين. 

أسماء المصابين

وبالتحريات الأولية تبين أن المصابين هم كل من: محمد حساني محمود، عمره 21 سنة، وإصابته بكدمات وجروح قطعية بالجسم، وتامر عبد الله محمد، عمره 33سنة، وإصابته اشتباه كسر بالحوض، وإسلام محمد سلامة، إصابته اشتباه ما بعد الارتجاج وكسربالساق اليسرى، ومحمود علاء محمد، عمره 21 سنة، وإصابته باشتباه كسر بالساقين والذراعين، وأحمد علاء الدين محمد، عمره 26 سنة، وإصابته اشتباه خلع بالكتف اليسرى، وعبد الرحمن علاء الدين محمد، عمره 16 سنة، وإصابته جروح متفرقة كدمات بالصدر.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

أسوان اصابة 6 اشخاص الكرابلة الطريق الصحراوي الغربي الجهات الامنية مستشفى إدفو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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